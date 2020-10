Roma: Rossi-Piconi (Ugl), 2.500 addetti pulizie scuole senza certezze, Comune nel caos (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa confusione - spiegano ancora i sindacalisti- si riversa sui lavoratori che continuano a lavorare ore in più, con la promessa del Comune di regolarizzare tutto il lavoro straordinario strutturale, senza però certezze, viste anche le difficoltà di Roma Multiservizi ad erogare gli stipendi. L'azienda è controllata per la maggioranza da Ama, che non si vede approvare il bilancio dal lontano 2017, per cui le banche hanno difficoltà a concedere credito. Questa situazione è l'esempio lampante della totale mancanza di organizzazione e strategia della Giunta Raggi, che lascia circa 2.500 addetti alle pulizie delle scuole a fare straordinari senza avere certezze sul proprio futuro. Già lo scorso mese, infatti, i lavoratori hanno ricevuto lo stipendio in due tranche, cosa che li ha allarmati e non poco. Non riteniamo possibile che del caos totale che regna in Campidoglio debbano sempre farne le spese i lavoratori e le loro famiglie e per questo pretendiamo che il Comune indichi al più presto il percorso che vuole intraprendere su questa indecorosa vicenda". (Com)