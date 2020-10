Ue: Gentiloni, in primo semestre 2021 confido arrivi prima tranche Recovery fund, non usarlo come finanziaria rafforzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confido che nel primo semestre del prossimo anno cominci ad arrivare la prima tranche di finanziamento, che per l'Italia può arrivare fino a 20 miliardi, e poi dal secondo semestre arriveranno delle tranche regolari". Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, commissario Ue all'economia durante il suo intervento all'assemblea generale di Assolombarda in corso a Linate. "Questo contributo europeo arriverà e bisogna che lo prendiamo sul serio, è una cosa straordinaria - ha aggiunto Gentiloni - non la possiamo interpretare e utilizzare come se fosse un aiuto alle nostre cose ordinarie, una specie di finanziaria rafforzata, queste risorse sono straordinarie per affrontare i problemi che negli ultimi 20 anni non siamo stati capaci o di affrontare" tra le quali Gentiloni ricorda "Le grandi transizioni, come quella ambientale e della competitività digitale" - ha concluso Gentiloni - Questi soldi non servono per ingrandire i volumi disponibili di spesa per le nostre tradizionali leggi di bilancio". (Rem)