- "C'è chi dice che noi non vogliamo rinnovare i contratti, ma non è vero: i rinnovi contrattuali sono una battaglia che stiamo vivendo tutti, noi vogliamo dare i soldi alle persone ma in modo sostenibile e intelligente". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea generale 2020 di Assolombarda in corso all'hangar dell'aeroporto di Linate. (Rem)