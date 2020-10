Fisco: Mandelli (FI), Italia annega nelle tasse, ora basta chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è un paese tartassato, soffocato dalla pressione fiscale, zavorrato da un carico di imposte che taglia le gambe alla ripresa e alla crescita: il nostro fisco è il più pesante in Europa, con un 48 per cento di oneri da tassazione che da soli bastano a spiegare il problema più grave del nostro paese, e stiamo annegando nelle tasse. Così in una nota il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Andrea Mandelli, commentando lo studio del Consiglio e della Fondazione nazionale dei commercialisti. "In tutto questo, tra pochi giorni lo Stato tornerà all'incasso: finita la breve tregua' fiscale concessa dal governo, 15 milioni di italiani e tre milioni di imprese dovranno fare i conti con le cartelle esattoriali e con i versamenti delle rate delle dilazioni già in corso con l'Agenzia delle entrate”, ha detto, aggiungendo che tutto ciò avverrà “senza alcuna considerazione delle gravissime difficoltà in cui si trovano famiglie e aziende: il tema della riforma fiscale non è più rinviabile, va affrontato con urgenza e con una vera apertura al confronto”. (Com)