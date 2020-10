Paesi Bassi: Wilders (Pvv) accusato di razzismo per tweet su persone straniere in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito per la libertà olandese (Pvv), Geert Wilders, è stato accusato di razzismo per un tweet in cui accusa le persone straniere di aver sottratto il diritto alle cure per i cittadini dei Paesi Bassi. Secondo Wilders, persone straniere "che non parlano la nostra lingua e non sono interessate alle nostre regole" occuperebbero i letti in terapia intensiva che spettano di diritto ai cittadini olandesi. "Ci sono principalmente pazienti con un'origine non occidentale e che non parlano propriamente l'olandese nelle nostre terapie intensive. Il governo dovrebbe spiegarne il motivo", ha scritto Wilders su Twitter. Il leader del partito populista e euroscettico è stato criticato da formazioni di governo e dell'opposizione. (Beb)