Nadef: Pisauro (Upb), nel 2021 su attività economica incideranno più gli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di un calo del Pil reale pari a nove punti percentuali nel 2020, il ministero dell’Economia e delle Finanze stima un rafforzamento dell’attività economica che si tradurrebbe in una crescita del Pil reale del 6 per cento nel 2021. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “L’aumento dell’attività economica nel quadro programmatico è prevalentemente indotto dalla maggiore crescita degli investimenti (3,2 punti percentuali in più rispetto al tendenziale) e in minore misura dalla spesa per consumi, sia delle famiglie sia della pubblica amministrazione”, ha spiegato. (Ems)