Imprese: Simest sostiene esportazioni Desmet Ballestra in Africa e Medio Oriente (2)

- Il Contributo Export erogato da Simest consente agli esportatori italiani di offrire ai propri committenti esteri condizioni di pagamento dilazionato a medio/lungo termine (oltre 24 mesi) a un tasso di interesse fisso agevolato. Il Contributo Export può essere erogato nella forma di: stabilizzazione del tasso d'interesse del finanziamento al tasso fisso Cirr (Contributo export su credito acquirente); contributo in conto interessi a supporto dello sconto pro-soluto o pro-solvendo di titoli di credito emessi dall'acquirente estero (Contributo export su credito fornitore). Desmet Ballestra Spa, attiva dal 1960, con sede legale a Milano e sede produttiva a Busto Arsizio, è leader mondiale nella progettazione e fornitura di impianti per la produzione di detergenti, tensioattivi e sapone. Gli impianti realizzati dalla società sono finalizzati alle produzioni di detersivi, tensioattivi, saponi e prodotti per l'industria chimica inorganica. Dagli anni '90, Desmet Ballestra è diventata una società di riferimento nel settore dell'industria chimica e dei fertilizzanti inorganici progettando e fornendo impianti per la produzione di: acido solforico, fertilizzanti a base di zolfo e potassio e altri fertilizzanti a base di fosforo. Nel 2019 ha realizzato un fatturato di circa 179 milioni di euro, con un utile netto di circa 8 milioni di euro impiegando complessivamente 301 dipendenti. (Com)