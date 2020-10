Ferrara: "mazzette" in cambio di revisioni false, 7 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato e la Guardia di finanza di Ferrara, su disposizione del gip del Tribunale di Ferrara, hanno eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare, (di cui 3 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), nei confronti di 2 dipendenti della Motorizzazione Civile e 5 imprenditori per i reati di corruzione, falso e abuso di ufficio, in cambio di "mazzette", eseguivano false revisioni di mezzi pesanti. Complessivamente sono 216 le persone indagate per i reati di corruzione, falso e abuso di ufficio. L'indagine, condotta dagli agenti della Polizia Stradale di Ferrara e dai militari della Compagnia Guardia di Finanza della città estense, ha rilevato l'esistenza di un disegno criminoso in atto da anni finalizzato a garantire, dietro pagamento di somme denaro (fino a 350 euro per pratica) a favore di funzionari pubblici, il buon esito delle procedure di revisione di autocarri e rimorchi che, in condizioni normali, non avrebbero mai potuto superare le verifiche annuali obbligatorie perché privi dei requisiti tecnici richiesti. A fungere da intermediario tra gli attori era il titolare di un'agenzia di pratiche d'auto di Ferrara. Gli investigatori hanno accertato che oltre 350 veicoli non sono mai transitati dalle linee di controllo, e sono al vaglio le posizioni di ulteriori 270 mezzi pesanti che indipendentemente dagli accertamenti, saranno segnalati per la revisione straordinaria. Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali e dalle immagini delle telecamere presso la sede della Motorizzazione civile hanno consentito di verificare che le anomalie riscontrate erano il frutto di un congeniato sistema illecito, basato, come detto, sulla corruzione di funzionari e imprenditori per facilitare i collaudi e le revisioni.(Ren)