Covid: Salvini, governo non si limiti solo a chiusure ma pensi a benessere famiglie e imprenditori

- "Il governo non si limiti alle chiusure, alle mascherine, alle distanze ma si occupi anche del benessere dei lavoratori, degli imprenditori e delle famiglie, cosa che nei mesi scorsi non ha fatto". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale Assolombarda in corso all'aeroporto di Linate, parlando dei contenuti del prossimo dpcm. "La salute prima di tutto ma con occhi al futuro, ai giovani, al lavoro, alle imprese e a chi a perso il lavoro - ha aggiunto Salvini - Mi auguro che rispetto alla fase drammatica dei mesi scorsi, il governo ponga attenzione alla salute ma anche alla salute economica e familiare. Milioni di italiani dimenticati - ha concluso - perché la cassa integrazione non è arrivata e soprattutto liberi professionisti e aziende che non hanno visto un centesimo o hanno visto troppo poco".(Rem)