Sudan-Israele: fonti stampa, delegazione civile sudanese pianifica visita nello Stato ebraico a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione sudanese sta pianificando una visita in Israele per il prossimo mese di novembre. Lo riferisce l’emittente israeliana “Kan News”, secondo cui la delegazione comprende circa 40 uomini d’affari, artisti e atleti e sarà guidata dall'ex parlamentare e uomo d'affari sudanese Abu al Qasim Bartham. “Non c'è ostilità e odio tra Israele e Sudan”, ha detto Bartham, auspicando che le autorità israeliane non si oppongano alla visita che, nelle sue intenzioni, potrebbe aiutare a “rompere le barriere psicologiche” che separano i cittadini israeliani da quelli sudanesi. Sebbene Sudan e Israele non abbiano relazioni diplomatiche, la legge sudanese non vieta ai suoi cittadini di visitare Israele. Da mesi, inoltre, voci finora mai confermate in via ufficiale parlano di un possibile imminente accordo di normalizzazione tra Sudan e Israele, sulla scia di quanto accaduto con Emirati Arabi Uniti e Bahrein (Accordi di Abramo). La questione della normalizzazione tra Sudan e Israele è stata sollevata il 15 settembre scorso in un incontro avvenuto a Washington tra il premier Benjamin Netanyahu e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. (segue) (Res)