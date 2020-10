Sudan-Israele: fonti stampa, delegazione civile sudanese pianifica visita nello Stato ebraico a novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, nel febbraio scorso, il primo ministro israeliano Netanyahu aveva incontrato in gran segreto il presidente del Consiglio sovrano sudanese Abdel Fattah al Burhan ad Entebbe, in Uganda. Proprio in relazione a una possibile normalizzazione delle relazioni fra i due Paesi, il mese scorso il governo del Sudan ha licenziato il portavoce del ministero degli Esteri, Haidar Badawi Sadiq, in seguito alle sue dichiarazioni sui presunti “contatti” in corso tra Khartum e Israele per la ripresa della relazioni diplomatiche. In precedenza il ministero degli Esteri si era detto “stupito” dalle dichiarazioni rilasciate ieri dal portavoce circa la volontà di raggiungere al più presto un accordo di pace con Israele, sottolineando che il governo di Khartum non ha al momento preso in considerazione la possibilità di ripristinare le relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico. La normalizzazione tra Israele e Sudan sarebbe un atto profondamente simbolico, poiché Khartum è il luogo della storica decisione con cui nel 1967 la Lega araba si pronunciò sui cosiddetti "tre no": nessun riconoscimento, nessun negoziato e nessuna pace con Israele. (Res)