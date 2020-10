Banche: UniCredit, un certificato per l’uguaglianza di genere e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit amplia l’offerta delle soluzioni di investimento per la clientela Wealth Management e Private Banking in Italia con l’emissione del Certificate 90 per cento protezione Esg Gender Equality. Basato sull’Etf Ubs Gender Equality, potrà essere sottoscritto tra il 12 e il 28 ottobre, la soglia minima di investimento è di 1.000 euro, pari al valore nominale unitario dei certificati. L’innovativo strumento - si legge in una nota - che è parte di un progetto globale per il Private Banking e il Wealth Management del Gruppo, pone l'uguaglianza di genere e la sostenibilità al centro della propria azione. Con capitale protetto al 90 per cento e un cap al 19 per cento, scadenza a 5 anni, garantisce una performance stabile, con un elemento di rischio azionario controllato in uno scenario di tassi a rendimento prossimi allo zero. L'Etf Gender Equality utilizzato come sottostante investe sulla base dell'indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leadersi, che individua sulla base di 19 criteri le cento società leader a livello mondiale fortemente orientate su temi Gender Equality come parità di genere, bilanciamento tra lavoro e vita privata, trasparenza, responsabilità e politiche di sostenibilità. (segue) (Com)