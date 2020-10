Banche: UniCredit, un certificato per l’uguaglianza di genere e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il collocamento di soluzioni Gender Equality – spiega Mirko Bianchi, ceo del Group Wealth Management & Private Banking UniCredit – offriamo agli investitori in Italia, Germania e Austria l’opportunità di beneficiare dell'investimento sistematico in società globali all’avanguardia nei sistemi di Governance e che prospettano un potenziale di forti ritorni. La combinazione di criteri generali in materia di parità di genere e sostenibilità fa di questo certificato un passo avanti nel collegare gli investimenti ai pilastri Onu per lo sviluppo sostenibile, focalizzato su temi Esg. L’impegno e gli obiettivi strategici di UniCredit su Ambiente, Sociale e Governance (Esg) dimostrano come la sostenibilità sia parte del Dna del Gruppo che ha scelto di integrarla pienamente nelle proprie strategie aziendali. Riteniamo la diversità un valore sociale, in grado di offrire anche un ritorno economico positivo per le aziende che la sanno valorizzare e portare avanti con determinazione e coerenza. La gestione dei patrimoni dei nostri clienti non può prescindere da una selezionedi investimenti sostenibili che contribuiscano a creare una società migliore per le generazioni future”. Il lancio del Certificato Gender Equality da parte di UniCredit avviene nel contesto della settimana dedicata dal Gruppo alla diversità e all’inclusione, in programma dal 12 ottobre. Un’iniziativa che offre l’opportunità di confrontarsi con i colleghi della banca pan-europea per celebrare le differenze e comprendere al meglio i vantaggi di un’organizzazione inclusiva. (Com)