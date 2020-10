Ferrara: "mazzette" in cambio di revisioni false, 7 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le numerose registrazioni acquisite agli atti delle indagini nella Motorizzazione civile di Ferrara, hanno immortalato il denaro nascosto all'interno dei documenti o delle classiche "bustarelle" che le parti si sarebbero scambiate durante le operazioni di controllo dei mezzi. Tra i "favori" che i dipendenti della Motorizzazione avrebbero fatto alle ditte di autotrasporto in cambio di denaro era anche la possibilità di anticipare o posticipare di diverse settimane la prenotazione della revisione. Il rodato meccanismo illecito scoperto era ormai noto anche alle ditte di autotrasporto fuori dall'Emilia-Romagna. Alla Motorizzazione civile di Ferrara venivano sottoposti a revisione automezzi provenienti da tutta Italia, con la certezza che, con alcune centinaia di euro, era possibile "comprare" le verifiche anche in presenza di gravi inefficienze di tipo meccanico o elettrico (sistemi frenanti non idonei o non completamente efficienti, usura degli pneumatici oltre gli standard consentiti, malfunzionamento dell´impianto luci ecc.). Le riprese video effettuate dagli investigatori, oltre a svelare il giro di denaro e di favori, avrebbero consentito di fotografare la spregiudicatezza con cui, in molti casi, sarebbero state occultate le carenze al sistema frenante o agli pneumatici dei veicoli, consentendo la circolazione su strada di mezzi non sicuri. Sono state sottoposte a sequestro infine le carte di circolazione degli oltre 350 automezzi individuati nel corso delle indagini, i quali verranno tutti sottoposti a revisione straordinaria. (Ren)