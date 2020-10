© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci siamo, aspettiamo solo di essere coinvolti non solo tramite televisione, il governo non pensi di fare come ha fatto nei mesi di chiusura, facendo tutto da solo, non ascoltando nessuno, perché se non ascolti nessuno, non vai lontano". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, a margine dell'assemblea generale Assolombarda in corso all'aeroporto di Linate parlando dei contenuti del prossimo dpcm.(Rem)