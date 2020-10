Mediterraneo orientale: ministero Esteri greco, nuovo Navtex turco è "minaccia diretta alla pace" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso un nuovo messaggio per i naviganti riguardante la conduzione di attività di ricerca sismica da parte dell'imbarcazione Oruc Reis. Secondo "Anadolu", le attività si svolgeranno da oggi al 22 ottobre nel Mediterraneo orientale, insieme ad altre due imbarcazioni, la Ataman e la Cengiz Han. Il 10 ottobre, Ankara ha annunciato che la nave turca per le ricerche sismiche Barbaros Hayreddin Pasa proseguirà le proprie attività nel Mediterraneo orientale fino al prossimo 9 novembre. Le autorità turche hanno emesso un Navtex per annunciare l'estensione del periodo di ricerche della Barbaros Hayreddin Pasa, che avrebbero dovuto concludersi il 18 ottobre. La nave sarà coadiuvata nelle attività di ricerca dalle unità Tanux-1 e Apollo Moon. (Gra)