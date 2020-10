Bangladesh: il governo discute l'adozione della pena capitale per i reati sessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Dacca si riunisce nella giornata di oggi per discutere l'introduzione della pena capitale per i reati di violenza sessuale femminile, dopo le proteste che hanno infiammato il Paese la settimana scorsa. "Stiamo avanzando la proposta su ordine del primo ministro Sheikh Hasina. Vogliamo assicurarci che coloro che sono colpevoli ricevano la punizione più alta", ha detto il ministro della Giustizia Anisul Huq. Lo scorso fine settimana centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il Bangladesh contro una recrudescenza degli stupri e aggressioni sessuali ai danni delle donne. A Dacca e in altre città i manifestanti hanno chiesto spazi sicuri per le donne e l'adozione di pene certe ed esemplari per gli stupratori. Le manifestazioni sono state organizzate dopo un video circolato sui social in cui si vede un gruppo di uomini spogliare e aggredire una donna per quasi mezz'ora nel distretto sud-orientale di Noakhali, città nel Bangladesh meridionale. Un'indagine della Commissione nazionale per i diritti umani ha rilevato che la donna nel video è stata ripetutamente violentata e terrorizzata, anche con l'uso delle armi, da un di gruppo di uomini nel corso dell'ultimo anno. La polizia ha arrestato almeno dieci sospetti in relazione al video. Secondo un gruppo bengalese che si occupa della tutela dei diritti umani, Ain o Salish Kendra (Ask), i crimini sessuali sono aumentati nel Paese negli ultimi anni, con stupri di gruppo che rappresentano oltre un quinto dei quasi mille attacchi segnalati tra gennaio e settembre; un dato in aumento rispetto al 2018. Gli attivisti, tuttavia, segnalano che il numero reale è superiore a quello dei casi denunciati, a causa della reticenza di molte donne di denunciare alle autorità le aggressioni sessuali. Gli attivisti attribuiscono l'aumento degli episodi di violenza femminile alla mancanza di consapevolezza, alla cultura dell'impunità e alla protezione dei sospetti da parte di individui influenti per motivi politici. (Inn)