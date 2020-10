Portogallo: ministro della Scienza Heitor positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro portoghese della Scienza, della Tecnologia e dell'Istruzione, Manuel Heitor, è risultato positivo al coronavirus e, dopo aver appreso la notizia nel tardo pomeriggio di ieri, ha immediatamente informato il governo per sottoporsi al periodo di quarantena. In comunicato l'esecutivo ha rassicurato che Heitor "non ha sintomi" e che tutti i membri del governo si sottoporranno al tampone in quanto sono stati in contatto con lui nel corso del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre. (Spm)