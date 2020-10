Sardegna: il regalo del parroco per i cresimandi di Gonnosfanadiga? Un test anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regalo per la cresima? Trenta test sierologici. Il dono quanto mai insolito per i cresimandi di Gonnosfanadiga, nel Medio Campidano, che lo scorso sabato hanno ricevuto il sacramento della confermazione, è arrivato nientemeno che dal parroco della chiesa del Sacro Cuore, don Giorgio Lisci. Ne da notizia nell'edizione odierna il quotidiano cagliaritano L'Unione Sarda. Un gesto, quello del parroco, che ha inizialmente coinvolto i soli cresimandi ma poi, come ha raccontato lo stesso don Giorgio, "anche genitori, madrine, padrini e chi ha figli piccoli ha chiesto di poter effettuare il test". In totale sono stati 150 gli esami effettuati dall'ufficio della pastorale della salute. Se i giovanissimi che hanno ricevuto il sacramento della cresima hanno potuto fare il test gratuitamente, così non è stato per gli altri: "Hanno versato il costo vivo del test, 20 euro – ha spiegato il parroco –. Le dottoresse, che ringraziamo, non hanno chiesto alcun compenso" (Rsc)