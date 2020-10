Padova: Casellati, capitale europea del volontariato per vocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Padova Capitale europea del volontariato “non è semplicemente un titolo o uno slogan. È il coronamento di un percorso che ha visto la città distinguersi anche nel panorama internazionale per la sua vocazione solidaristica, per le azioni concrete messe in atto a favore della collettività, per la rete di persone, strutture e progetti che qui è stata costruita”. Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo a Padova all’incontro “Le parole del volontariato”, nel corso del quale ha ricevuto il riconoscimento di “Presidente degli Ambasciatori di Padova, Capitale europea del volontariato” e ha presentato la seconda edizione del Premio al Volontariato, che si terrà a palazzo Madama il prossimo 14 novembre. (segue) (Rin)