Nadef: Pisauro (Upb), nuove previsioni tendenziali scontano peggioramento scenario

- Nella Nadef vengono aggiornate le previsioni tendenziali di finanza pubblica riportate nel Def dello scorso aprile, con un’estensione temporale rispetto a quest’ultimo Documento al biennio 2022-23: le nuove stime scontano da un lato il peggioramento dello scenario macroeconomico nonché l’andamento favorevole dei tassi di interesse, e dall’altro gli effetti finanziari dei decreti legge emanati successivamente al Def. Così il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “L’eccesso di ottimismo, secondo la valutazione dell’Upb, delle previsioni di crescita per gli anni finali del periodo di previsione sollecita una riflessione sulla prassi adottata sin dall’inizio dell’attività dell’Ufficio, nell’autunno del 2014, di una diversa estensione del periodo soggetto a validazione tra la sessione di primavera e quella autunnale: l’evoluzione istituzionale negli anni più recenti è stata infatti diversa da quella originariamente immaginata”, ha spiegato, sottolineando che la programmazione del Def in aprile è stata regolarmente ridisegnata in autunno. “È pertanto opinione dell’attuale Consiglio che sia opportuno e importante, al fine di rafforzare il presidio di tutela della prudenza nei quadri di finanza pubblica, che in futuro la validazione delle previsioni macroeconomiche sia estesa all’intero triennio di previsione anche nell’ambito della Nadef”, ha concluso. (Ems)