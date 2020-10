Covid: Coldiretti, quarantena breve salva lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riduzione dei tempi di quarantena è una buona notizia per lavoratori ed imprese in un momento difficile per l’economia e l’occupazione. E’ quanto afferma in una nota la Coldiretti nel commentare l’ipotesi di una riduzione a dieci giorni della durata della quarantena sulla base delle ultime evidenze scientifiche. Si tratta – sottolinea la Coldiretti - di una decisione che alleggerisce il peso sul sistema sanitario ma che difende anche la capacità produttiva del Paese e le opportunità di reddito delle famiglie. La quarantena breve anticipa il rientro al lavoro con un effetto importante per chi svolge attività autonome spesso duramente colpite dalla pandemia, ma riduce anche il rischio di paralisi del ciclo produttivo nelle imprese. Per l’agricoltura – continua la nota - è importante anche per combattere la carenza di lavoratori stagionali provenienti dall’estero frenati fino ad ora dalla lunga quarantena di 14 giorni. (segue) (Com)