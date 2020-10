Nagorno-Karabakh: Lavrov, accordo di cessate il fuoco non viene rispettato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul cessate il fuoco in Nagorno-Karabakh, raggiunto durante i colloqui a Mosca della scorsa settimana, non viene pienamente rispettato e le ostilità stanno continuando. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un incontro con l’omologo armeno, Zohrab Mnatsakanyan, a Mosca. "La visita (di Mnatsakanyan) è stata concordata molto tempo fa, ma ovviamente si sta svolgendo sullo sfondo di seri sforzi, a cui stanno partecipando molti membri della comunità internazionale, per porre fine alle tensioni nella zona di conflitto del Nagorno-Karabakh", ha detto Lavrov. "Gli scorsi venerdì e sabato, abbiamo lavorato in questo edificio insieme alla nostra controparte azerbaigiana, ed è stato raggiunto un accordo importante su iniziativa del presidente Vladimir Putin. Sinora vediamo che questo accordo non è stato pienamente rispettato e le offensive continuano", ha aggiunto Lavrov. (Rum)