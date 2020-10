Ungheria: portavoce governo, legge su università non è mai stata politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riforma della normativa ungherese sulle università è sempre stata una questione amministrativa e non politica. Lo ha dichiarato il portavoce del governo dell'Ungheria, Zoltan Kovacs, in un articolo per il quotidiano "Financial Times". Kovacs ha così voluto replicare a un precedente articolo sullo stesso giornale a firma di Michael Ignatieff, rettore dell'Università dell'Europa centrale (Ceu). "Nonostante quello che Ignatieff vuole far credere ai lettori, la modifica alla legge sull'istruzione superiore risalente al 2017 non è mai stata politica, né riguardava George Soros. Riguardava invece una questione amministrativa, ovvero che le università straniere in Ungheria rispettassero regole chiare e razionali. Due dozzine di istituzioni straniere in Ungheria non hanno avuto problemi a rispettare le nuove regole. L'unica eccezione è la Ceu finanziata da George Soros", ha detto Kovacs. "La riluttanza della Ceu a osservare i suoi obblighi amministrativi e il comportamento sempre più politico di Ignatieff hanno determinato un escalation del conflitto a un livello politico e dunque europeo", ha continuato il portavoce del governo ungherese. Kovacs accusa anche il rettore di farlo nel suo articolo, dove invita l'Unione europea a "cogliere l'attimo" per sottrarre fondi europei all'Ungheria perché "viola lo stato di diritto". Kovacs prosegue poi menzionando una serie di paesi membri dell'Ue in cui vigono norme simili a quelle ungheresi. (segue) (Vap)