Cambogia-Cina: vicepremier cambogiano Namhong incontra ministro Esteri cinese Wang, focus su accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha incontrato ieri, 11 ottobre, il vice primo ministro cambogiano Hor Namhong e i due hanno discusso dell'ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali. Lo riferisce la stampa cinese. Durante l'incontro, Wang ha spiegato di aver scelto Phnom Penh come prima tappa delle sue visite nel Sud-est asiatico grazie all'amicizia forte tra Cina e Cambogia. "La Cina è pronta a consolidare ulteriormente la fiducia politica e rafforzare il sostegno reciproco, per tracciare congiuntamente la rotta e promuovere lo sviluppo di legami bilaterali nell'era post-pandemia", ha affermato Wang. "La cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra Cina e Cambogia copre quasi tutti i settori. Pechino continuerà ad aiutare la Cambogia nella lotta contro la pandemia, anche con la fornitura di vaccini Covid-19 sviluppati dalla Repubblica Popolare su base prioritaria e l'importazione di più prodotti agricoli cambogiani di alta qualità. Oltre alle aree tradizionali, entrambe le parti dovrebbero esplorare nuove possibilità di collaborazioni in campi emergenti come intelligenza artificiale, 5G, big data, cloud computing per coltivare nuovi punti di crescita", ha detto il ministro. Wang ha sottolineato che Cina e Cambogia stanno per firmare un accordo di libero scambio, il primo della Cambogia, che non solo promuoverà il commercio bilaterale, ma contribuirà anche ad aiutare la Cambogia ad affrontare le sfide nell'era post-pandemica. (segue) (Fim)