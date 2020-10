Cambogia-Cina: vicepremier cambogiano Namhong incontra ministro Esteri cinese Wang, focus su accordo libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hor Namhong, che è anche co-presidente del Comitato di coordinamento intergovernativo Cina-Cambogia, ha espresso gratitudine alla Cina per aver fornito materiali e inviato esperti medici per aiutare il proprio paese a combattere la pandemia. "La Cambogia ha ottenuto risultati significativi con il forte sostegno della Cina e vuole cooperare con Pechino sul vaccino contro il coronavirus. Vuole stabilire una corsia preferenziale e un 'canale verde' per il personale e la logistica per contribuire allo sviluppo socio-economico in entrambi i paesi. La Cambogia è disposta a lavorare con la Cina per attuare il piano d'azione per la costruzione della comunità dal futuro condiviso, elevando i legami bilaterali a un livello superiore", ha affermato Namhong. Il vicepremier cambogiano ha inoltre affermato che il proprio Paese apprezza l'aiuto della Cina nello sviluppo delle infrastrutture e nell'importazione di prodotti agricoli e ritiene che la firma dell'accordo bilaterale di libero scambio sia di grande importanza sia in ambito politico che economico. "Cambogia e Cina possono consolidare le basi per l'amicizia promuovendo la comunicazione istituzionale e approfondendo i legami tra città gemellate", ha aggiunto. (Fim)