Romania: ministro Esteri Aurescu in Lussemburgo per riunione con omologhi Ue

- Il ministro romeno degli Esteri, Bogdan Aurescu, partecipa oggi in Lussemburgo, alla riunione dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue. Secondo un comunicato della diplomazia romena, prima dell'incontro, i ministri degli Esteri e l'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Jospe Borrell, parteciperanno a una colazione informale con il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan Al Saud. "Nello scambio di opinioni con il funzionario saudita, il ministro Bogdan Aurescu ribadirà l'interesse a proseguire i progressi nel dialogo tra l'Arabia Saudita e l'Ue, anche nel campo dei diritti umani, e affronterà la situazione regionale, compreso il processo di pace in Medio Oriente, ribadendo la posizione della Romania e presenterà la valutazione della parte rumena riguardo alle prospettive di evoluzione del Processo, valutazione derivante anche dalla sua visita lo scorso mese nello Stato di Israele e Palestina", si legge nel comunicato. (segue) (Rob)