Romania: ministro Esteri Aurescu in Lussemburgo per riunione con omologhi Ue (4)

- Le discussioni sulle relazioni dell'Ue con la Federazione Russa mirano a un'analisi approfondita, anche dal punto di vista del caso dell'avvelenamento dell'attivista Alexei Navalny. Il ministro sosterrà l'introduzione di ulteriori sanzioni, a seguito della conferma da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche dell'avvelenamento di Navalny con un agente chimico del gruppo Novichok. La discussione su America Latina e Caraibi cercherà di definire il sostegno dell'Ue alla regione, anche per contrastare gli effetti della pandemia Covid-19. La posizione della Romania considera la solidarietà con la regione, il sostegno per la rivitalizzazione del dialogo politico e il rafforzamento della cooperazione con gli stati della regione, con visioni simili dell'Ue a livello multilaterale. Durante il dibattito sul sostegno al multilateralismo, il ministro romeno sottolineerà che un multilateralismo efficace si basa sul rispetto del diritto internazionale e dei valori democratici, nonché l'importanza di cooperare con Stati con le stesse visioni a livello internazionale e rafforzare le relazioni transatlantiche. (Rob)