Marocco: coronavirus, 2.563 nuovi casi e 33 decessi in 24 ore

- Sono 2.563 i nuovi casi di coronavirus in Marocco, con 33 morti e 2.553 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore. Lo ha riferito ieri sera, 11 ottobre, il ministero della Salute di Rabat. Il nuovo conteggio porta a 152.404 il numero totale di contagi dal primo caso segnalato il 2 marzo e a 127.407 quello di persone completamente guarite, ovvero un tasso di guarigione dell'83,6 per cento, ha affermato il ministero nel suo bollettino quotidiano Covid.19. Il numero di decessi è salito a 2.605 con un tasso di letalità dell'1,71 per cento. Il totale di casi attivi attualmente in trattamento è 22.392, ovvero 61,7 casi ogni 100.000 persone. I casi gravi o critici attualmente presenti nei reparti di rianimazione e terapia intensiva sono 461, di cui 47 sottoposti a respirazione artificiale.(Mar)