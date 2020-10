Marocco: Fondo monetario arabo apprezza misure per mitigare l'impatto del Covid-19 sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco ha intrapreso una serie di misure per mitigare l'impatto della pandemia di Covid-19 sul settore turistico, secondo un nuovo rapporto del Fondo monetario arabo (Fma). Internamente, il Regno ha messo in atto molte misure per aumentare il numero di pernottamenti in albergo da parte dei turisti marocchini e per offrire offerte e prodotti adeguati agli usi, alle tradizioni, ai consumi e alle abitudini di viaggio dei turisti locali, indica il rapporto su “L'impatto del settore turistico sulla crescita economica dei Paesi arabi”. In questo contesto, spiega l’agenzia di stampa ufficiale marocchina “Map”, lo studio cita il programma “Biladi” finalizzato alla realizzazione di località turistiche omogenee in termini di prodotti turistici che rispondano alle aspirazioni e alle abitudini dei turisti nazionali. (Mar)