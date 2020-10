Nadef: Gaiotti (Bankitalia), quadro coerente con nostre proiezioni, importanti tempi attuazione progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro macroeconomico tendenziale presentato nella Nadef (che prefigura una caduta del Pil pari al nove per cento nell’anno in corso, cui seguirebbe una ripresa del 5,1 per cento nel 2021, del tre nel 2022, dell’1,8 nel 2023) è nel complesso coerente con le proiezioni della Banca d’Italia. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “Le stime della Nota per quest’anno e per il prossimo si collocano all’interno del ventaglio delle valutazioni dei diversi osservatori censiti da Consensus Economics, ma va sottolineato però che la dispersione eccezionalmente elevata che caratterizza l’insieme delle valutazioni illustra la dimensione dell’incertezza ancora prevalente: di fatto tutte le proiezioni restano analisi di scenario, dipendenti dalle ipotesi sulla pandemia e sui comportamenti”, ha spiegato, sottolineando la necessità che le politiche economiche diano certezze sull’orientamento di medio periodo. (segue) (Ems)