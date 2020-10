Nadef: Gaiotti (Bankitalia), quadro coerente con nostre proiezioni, importanti tempi attuazione progetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le ampie misure espansive che risultano dalla manovra di bilancio, incluse le risorse del Next Generation Eu, forniscono una spinta economica considerevole: secondo le nostre valutazioni il moltiplicatore fiscale implicito in queste valutazioni appare plausibile e di un ordine di grandezza coerente con una composizione degli interventi in cui abbiano ampio spazio gli investimenti pubblici, che hanno una capacità elevata di attivazione della domanda”, ha continuato, ricordando come l’effetto degli interventi sull’economia dipenda anche dai tempi di attuazione dei progetti di investimento e dalla misura in cui questi daranno luogo a una espansione del potenziale di crescita del paese. “Per ottenerne pieni benefici, anche nel medio termine, sarà quindi essenziale adoperarsi per accelerare i tempi di realizzazione degli investimenti e assicurare la qualità degli interventi”, ha concluso. (Ems)