Marocco: traghetto Gnv partito da Nador può entrare in Francia dopo stop per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traghetto della compagnia italiana Grandi Navi Veloci (Gnv), con a bordo 800 passeggeri marocchini partito da Nador, ha ricevuto dalla prefettura di Héraut il permesso di entrare nel porto di Sète, in Francia, vicino Montpellier. Da domenica mattina, 11 ottobre, la nave era bloccata e gli era stato negato l'attracco nel porto francese. Il traghetto Atlas di Gnv, che da diverse ore attendeva l'accordo della prefettura dell'Hérault per poter sbarcare i suoi 800 passeggeri da Nador in Marocco, al porto di Sète, ha già effettuato lo sbarco e si trova attualmente nei pressi di Barcellona. La prefettura dell'Hérault aveva chiesto l'applicazione della procedura sanitaria legata al Covid-19. (Mar)