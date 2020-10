Roma: Raggi, abbiamo ridato vita alla ciclabile tra via Valsolda e via di Ponte Salario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci troviamo sulla pista ciclabile che si snoda tra via Valsolda e via di Ponte Salario, a Roma Nord, lungo il percorso del fiume Aniene. Nel corso degli anni questo tracciato di 4 km era scomparso: gli abbiamo ridato vita con interventi di riqualificazione del manto stradale, restyling della segnaletica orizzontale e riverniciature in rosso in corrispondenza dei punti 'sensibili', come attraversamenti pedonali, aree ludiche, scuole e intersezioni stradali". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo liberato la pista dalla vegetazione che l'aveva invasa in collaborazione con Rfi: questo lavoro sinergico andrà avanti, anche in vista di una futura collaborazione con Acea per illuminare tutto il percorso. Grazie al passaparola - spiega la sindaca - c'è già una frequentazione molto elevata: abbiamo incontrato tanti cittadini venuti a fare sport all'aria aperta o semplicemente a passeggiare. Per chi ama le due ruote, è un bel modo di esplorare un pezzo di città da un punto di vista quasi sconosciuto - aggiunge Raggi -. Pensate che da qui si può arrivare in bici fino a Villa Ada, all'Auditorium, a Tor di Quinto, addirittura fino al mare di Fiumicino. È con questo spirito che lavoriamo alla mobilità dolce: stiamo realizzando 150 chilometri di percorsi ciclabili per dare impulso a una vivibilità sostenibile - conclude la sindaca - ma anche per dare a tutti l'opportunità di scoprire gli angoli verdi di una città che non finisce mai di stupire". (Rer)