- Hanno danneggiato il finestrino di un'auto parcheggiata in viale Palmiro Togliatti 564 rubando uno zaino con attrezzi da lavoro che era all'interno. Per questo due stranieri, di 18 e 24 anni, con precedenti, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Sul posto gli agenti dei commissariati di Porta Maggiore, Prenestina, Tor Pignatta e del Reparto volanti. (Rer)