Cooperazione: Johnson e Kenyatta lanciano appello da 5 miliardi di dollari per istruzione nei Paesi in via di sviluppo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice del prossimo anno raccoglierà fondi per il lavoro vitale di Gpe nei Paesi in via di sviluppo, aiutando a portare i bambini a scuola, sollevare le comunità dalla povertà e ad impedire che le ragazze siano costrette a sposarsi. “Una popolazione istruita è la risorsa più preziosa di un Paese. Il Gpe è stato un partner chiave nell'aiutarci a investire in soluzioni innovative per far imparare a tutti i nostri figli, in particolare le ragazze”, ha affermato Kenyatta. “Dobbiamo sfruttare l'opportunità della conferenza di finanziamento Gpe per impegnarci in modo ambizioso a investire in un'istruzione di qualità, in modo che i nostri bambini e giovani abbiano le competenze e le conoscenze necessarie per cogliere le opportunità del 21mo secolo”, ha aggiunto. Il governo del Kenya ha fatto dell'istruzione una parte centrale della sua strategia per diventare una nazione di recente industrializzazione entro il 2030. Partner di Gpe dal 2005, il Kenya ha ottenuto risultati importanti, raggiungendo l'istruzione primaria universale e abbattendo le barriere di genere per ottenere tante ragazze quanti ragazzi iscriversi a scuola. (segue) (Rel)