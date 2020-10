Cooperazione: Johnson e Kenyatta lanciano appello da 5 miliardi di dollari per istruzione nei Paesi in via di sviluppo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coronavirus ha aggravato la crisi dell'istruzione globale, con 1,3 miliardi di bambini - tra cui 650 milioni di ragazze - fuori dall'istruzione al culmine della chiusura delle scuole. Gli esperti temono che molti bambini non vi torneranno mai più, soprattutto perché i Paesi sperimentano una contrazione economica sulla scia della pandemia. La mancanza di istruzione danneggia a lungo termine gli individui e le comunità, con le ragazze particolarmente a rischio. I benefici dell'istruzione sono trasformativi e multi-generazionali: si calcola infatti che un bambino la cui madre sa leggere abbia il 50 per cento di probabilità in più di vivere oltre i cinque anni e il doppio di probabilità di frequentare la scuola da solo. Con un solo anno scolastico in più, il guadagno di una donna può aumentare di un quinto. Anche prima della pandemia, nove bambini su 10 in età scolare nei paesi a basso reddito non erano in grado di leggere in modo efficiente all'età di 10 anni. Fin dalla sua creazione nel 2002, il Gpe ha già contribuito a far frequentare la scuola a 160 milioni di bambini e a raddoppiare l'iscrizione delle ragazze. (Rel)