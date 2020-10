Ucraina-Polonia: oggi incontro presidente Duda incontra omologo Zelensky e premier Smihal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, è arrivato ieri in Ucraina per una visita di tre giorni. Lo riporta l'agenzia di stampa "Pap". Oggi si vedrà con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro Denys Smihal e il presidente del parlamento unicamerale ucraino Dmytro Razumkov. I colloqui saranno dedicati alla collaborazione bilaterale, alle aspirazioni euroatlantiche di Kiev e a questioni regionali, a partire da quella bielorussa. Secondo quanto reso noto da Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto presidenziale, Duda firmerà assieme a Zelensky una dichiarazione congiunta che fisserà una strategia e degli obiettivi di politica storica, economica e di sicurezza. "I capi di Stato adotteranno un'importante dichiarazione politica che riassumerà tutti gli aspetti più significativi delle relazioni bilaterali" tra Varsavia e Kiev, "tanto in tema di sicurezza, quanto in tema di situazione economica, ma anche a proposito di quella delle minoranze etniche in entrambi i paesi e di questioni storiche", ha detto Szczerski. Domani la società energetica polacca Pgnig firmerà invece "un accordo grazie al quale avrà diritto di partecipare alla privatizzazione del settore energetico ucraino". (Vap)