Nadef: Gaiotti (Bankitalia), fabbisogno delle Pa coerente con andamento conti pubblici

- L’andamento dei dati di cassa finora disponibili appare compatibile con questo quadro nonostante l’incertezza: sulla base di questi dati stimiamo che in media, escludendo gli effetti di operazioni che non hanno impatto sull’indebitamento netto e di disallineamenti temporali, in ciascun mese tra aprile e luglio il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil sia stato di oltre un punto percentuale al di sopra di quello dello stesso periodo dell’anno precedente. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “Sono valori coerenti con la stima del governo per l’intero 2020, ipotizzando che lo scostamento prosegua a ritmi analoghi nell’ultima parte dell’anno”, ha detto, sottolineando come l’andamento dei conti pubblici nel 2020 abbia riflesso l’emergenza sanitaria e la conseguente risposta di bilancio. (Ems)