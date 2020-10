Sudan: Fao, 9 milioni di persone necessitano di assistenza umanitaria a causa delle inondazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di nove milioni di persone in Sudan hanno bisogno di assistenza umanitaria a causa delle inondazioni. Lo ha reso noto in un comunicato l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), secondo cui sono stati danneggiati o distrutti milioni di ettari di terreni agricoli e un milione di tonnellate di cereali. Inoltre, crescono i timori legati al rischio di malattie causate da approvvigionamenti idrici contaminati e da acque superficiali stagnanti, così come ai casi di malaria che sono aumentati notevolmente. Le Nazioni Unite hanno avvertito che i soccorsi di emergenza stanno soffrendo di un basso livello di finanziamento, aggravato dall'elevata inflazione in Sudan e da gravi carenze di carburante. Gran parte del Sudan ha subito le peggiori inondazioni degli ultimi decenni, con livelli di precipitazioni storicamente elevati da luglio. (Res)