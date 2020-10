Tunisia: coronavirus, sette bar e un centro massaggi chiusi a Hammamet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario di Hammamet in Tunisia e capo del comitato locale per la risposta ai disastri, Muhammad Abdel Wahid, ha detto che il governatore di Nabeul ha approvato questa sera l'attuazione di otto decisioni per chiudere sette caffè e un centro massaggi non medico. Abdul Wahid ha spiegato di aver assistito, accompagnato dalle squadre di sicurezza congiunte, alle violazioni legate alla vendita deliberata di narghilè da parte di numerosi caffè e del centro massaggi, aperto al pubblico nonostante le decisioni di divieto emesse dal comitato regionale per far fronte ai disastri, che considerano la provincia di Hammamet un'area pericolosa per i contagi di coronavirus. Il ministero della Salute tunisino ha annunciato 1.297 nuovi casi di contagio da coronavirus dopo 4.237 test effettuati il 10 ottobre 2020. Il ministero della Salute ha riferito che il numero di decessi registrati nello stesso giorno è di 22, portando a 476 il numero totale di vittime dall'inizio dell'epidemia. Le autorità tunisine hanno disposto il coprifuoco di 15 giorni in diverse zone del paese dove è stato registrato un aumento significativo del numero dei contagi e dei decessi. In particolare, da ieri, 11 ottobre, il coprifuoco è in vigore dalle 20 alle 5 nel governatorato di Nabeul (Nabeul, Hammamet, Dar Chaabane Fehri, Beni Khiar, Korba e Soliman). Dal 10 ottobre la misura è in vigore a Biserta, Gabes, Gafsa, Kairouan, Tozeur, Zaghouan (dalle 20.00 alle 5.00) e a Djerba (dalle 21.00 alle 5.00). In precedenza, dall’8 ottobre il coprifuoco è entrato in vigore nell'area di Grande Tunisi (Tunisi, Ben Arous, Ariana, Manouba. Nelle aree suddette il coprifuoco è in vigore dal lunedi al venerdi dalle 21.00 alle 5.00; sabato-domenica dalle 19.00 alle 5.00. Già il primo ottobre le autorità tunisine hanno imposto il coprifuoco notturno a Monastir, Sousse, Sidi Bouzid, Jendouba, Beja, Kef. L'ambasciata d'Italia a Tunisi ricorda, attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, che è obbligatorio l’uso della mascherina. Si raccomanda a tutti i connazionali il rigoroso rispetto delle norme di emergenza emanate dalle Autorità locali e la massima collaborazione con le Forze di polizia che effettuano i controlli. (Tut)