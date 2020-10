Tagikistan: Emomali Rahmon vince le presidenziali con il 90,9 per cento dei voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di stato in carica del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha vinto le presidenziali con il 90,9 per cento dei voti. Lo ha annunciato la Commissione elettorale centrale del Tagikistan. Rahmon è alla guida guida del paese dal 1994. Il voto si è tenuto ieri, 11 ottobre. L'affluenza finale è stata dell'85,39 per cento. Nelle precedenti elezioni del 2013 il leader aveva ottenuto l'83,92 per cento dei voti con un'affluenza all'86,64 per cento. (Res)