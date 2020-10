Mauritania: finanziati 500 progetti per i giovani di Guidimakha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro, della gioventù e dello sport mauritano, Taleb Ould Sid’Ahmed, ha annunciato il finanziamento di una serie di progetti per i giovani di Guidimakha nell'ambito della lotta contro la disoccupazione giovanile. Il ministro ha aggiunto che verrà avviata la seconda fase di finanziamento dei progetti per i giovani, 500 progetti in totale, rispettando scrupolosamente i criteri di trasparenza e giustizia traendo insegnamenti dalla prima fase. Il ministro ha annunciato la creazione di un nuovo programma "La mia professione" a favore dei giovani che non hanno avuto la possibilità di proseguire la loro formazione in alcuni mestieri e il finanziamento per loro di piccoli progetti nel settore informale. Il ministro ha visitato l'officina per la produzione di mattoni, come riferito dall’emittente “Sahara media”. (Res)