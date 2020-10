Nadef: Gaiotti (Bankitalia), progressiva riduzione del disavanzo è valutazione realistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prossimo triennio, nelle stime della Nadef, il quadro tendenziale dei conti pubblici prevede una progressiva riduzione del disavanzo: è una valutazione che appare nel complesso realistica alla luce del profilo macroeconomico. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, audito questa mattina di fronte alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato. “L’anno prossimo l’indebitamento netto è previsto pari al 5,7 per cento, di circa cinque punti percentuali del Pil inferiore a quello dell’anno in corso: la riduzione riflette il venire meno delle misure discrezionali introdotte nel corso del 2020, che hanno natura prevalentemente temporanea, e gli effetti del miglioramento ciclico”, ha spiegato, aggiungendo che il disavanzo continuerebbe a scendere nei due anni successivi e il saldo primario raggiungerebbe un sostanziale pareggio alla fine dell’orizzonte di programmazione, mentre la spesa per interessi in rapporto al prodotto, dopo una riduzione l’anno prossimo, rimarrebbe pressoché invariata. (Ems)