Mauritania: polizia per i crimini economici convoca l'ex presidente Abdel Aziz

- La polizia per i crimini economici mauritana ha convocato ieri sera l'ex presidente della Mauritania, Mohamed Ould Abdel Aziz, invitandolo a comparire dopo che il suo nome è stato menzionato nelle indagini sui casi di corruzione, secondo il rapporto della commissione d'inchiesta parlamentare di Nouakchott. Per più di due mesi, durante i quali sono proseguite le indagini preliminari, Ould Abdel Aziz è stato convocato più volte dalla Polizia per i crimini economici e finanziari, ma ogni volta si è rifiutato di rispondere alle domande degli investigatori, invocando l'immunità che la costituzione gli ha concesso come ex presidente del Paese. (Res)