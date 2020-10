Kirghizistan: forze dell’ordine riprendono il controllo del parlamento e della presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze dell'ordine del Kirghizistan hanno ripreso il controllo dell'edificio che ospita il parlamento e l'amministrazione presidenziale, precedentemente sequestrato dai manifestanti dell’opposizione. È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik” citando fonti della presidenza, secondo cui “il primo vice procuratore generale (Nurlan Dardanov) ha detto al presidente (Sooronbay Jeenbekov) che ieri, l'11 ottobre, le squadre investigative hanno ispezionato l'edificio amministrativo del Jogorku Kenesh (il parlamento kirghiso) che è stato trasferito alla giurisdizione delle forze dell'ordine”. Il Comitato di Stato per la Sicurezza nazionale, ha aggiunto il portavoce, ha informato il presidente sui suoi sforzi per frenare le attività dei "gruppi distruttivi" che promuovono la destabilizzazione. La scorsa settimana il presidente Jeenbekov ha imposto lo stato d’emergenza a Bishkek per contenere i disordini, in particolare dopo gli scontri nella capitale avvenuti tra i sostenitori di Jaaparov e quelli dell’ex presidente Almazbek Atambaev, entrambi scarcerati durante le proteste post-elettorali. Atambaev, che solo nei mesi scorsi era stato condannato a undici anni di carcere per corruzione, è sopravvissuto a un attentato dopo gli scontri di venerdì ed è stato arrestato nuovamente il giorno dopo con l’accusa di aver fomentato i disordini. Poche ore dopo l’arresto, le forze parlamentari alleate del presidente Jeenbekov si sono riunite per una sessione straordinaria nella residenza ufficiale della presidenza: la sede del parlamento è stata infatti occupata dai manifestanti a inizio settimana. (Res)