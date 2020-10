Kenya: oggi la riapertura parziale delle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti dell'ultimo anno in Kenya hanno fatto ritorno a scuola oggi dopo che il governo ha revocato la sua precedente decisione di annullare l'anno accademico a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, nelle scuole primarie solo gli alunni della quarta e dell’ottava classe riprenderanno le lezioni in presenza, mentre gli studenti delle scuole secondarie rientreranno per gli esami nazionali previsti a marzo (e non a dicembre come avviene normalmente). Il Kenya ha finora confermato 41.546 casi di coronavirus e 766 decessi.(Res)