Giappone-Mongolia: Tokyo offre finanziamenti per 236 milioni di dollari

- Il Giappone stanzierà 25 miliardi di yen (236 milioni di dollari) sotto forma di prestiti emergenziali alla Mongolia, per assistere gli sforzi di rivitalizzazione dell’economia di quel paese centro-asiatico, colpita dalla pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato nel fine settimana il ministro degli Esteri giapponese, Toshimitsu Motegi, a margine di colloqui con la controparte mongola Nyamtseren Enkhtaivan. Motegi ha tenuto una conferenza stampa a Ulan Bator, annunciando che i due ministri hanno anche concordato di intensificare la cooperazione tesa a risolvere la questione dei cittadini giapponesi vittime dei rapimenti di Stato della Corea del Nord, durante gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso. Motegi ha espresso l’auspicio di un futuro sviluppo del “partenariato strategico bilaterale” tra Giappone e Mongolia, basato sulla condivisione di valori universali come lo stato di diritto e la democrazia. Il Giappone si è spesso rivolto alla Mongolia come mediatore per interlocuzione con la Corea del Nord, con cui Ulan Bator mantiene cordiali relazioni diplomatiche. (Git)