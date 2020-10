Usa: polemiche per l’inclusione di Fauci in un video elettorale dei Repubblicani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha suscitato polemiche la decisione del Partito repubblicano di includere dichiarazioni dell’infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, in un videomessaggio elettorale in vista delle elezioni presidenziali del 3 novembre. Nel video, pubblicato la scorsa settimana, dopo la dimissione del presidente Donald Trump dal Walter Reed National Military Medical Center, vengono rilanciate dichiarazioni pubbliche di Fauci risalenti allo scorso marzo; in quell’occasione, Fauci aveva dichiarato, riferendosi a se stesso e alla Casa Bianca, che “la risposta coordinata (alla pandemia di coronavirus) può essere descritta con molti aggettivi. Uno di questi, credo, è impressionante. (…) Sin dall’inizio, abbiamo riconosciuto la crisi per quello che era, e vi abbiamo dedicato la quasi totalità del nostro tempo. Sono alla Casa Bianca praticamente ogni giorno con la task force. Ogni singolo giorno. Perciò, non posso immaginare che chiunque potrebbe fare di più, a prescindere dalle circostanze”, aveva dichiarato Fauci. La decisione di includere le dichiarazioni dell’infettivologo nell’ambito della campagna elettorale è stata però immediatamente criticata dal Partito democratico, che ha accusato i conservatori di aver posto le parole di Fauci fuori dal loro contesto. (segue) (Nys)