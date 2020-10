Usa: Pentagono, contagi stato maggiore non hanno influito su preparazione al combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha optato per una dimostrazione di forza, in risposta alla quarantena estesa alla quasi totalità dello stato maggiore congiunto dopo che diversi alti ufficiali delle Forze armate Usa sono risultati positivi al coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, che cita diversi funzionari del Pentagono secondo cui l’emergenza sanitaria non ha influito sulla preparazione al combattimento dell’apparato militare statunitense e sulla sua capacità di difendere il paese. “Lo stato maggiore congiunto mantiene una comunicazione costante dalla quarantena, e la catena di comando è immutata”, ha dichiarato tramite Twitter il capo dello stato maggiore congiunto, Mark Milley, che si trova a sua volta confinato in casa per una quarantena precauzionale di due settimane. “Non c’è stato alcun impatto sulla nostra abilità di pianificare, coordinare sincronizzare efficacemente le misure per la difesa del Paese”, ha aggiunto l’ufficiale. Al momento, però, ben sei dei sette membri dello stato maggiore congiunto si trovano in isolamento precauzionale, una circostanza che ha sollevato dubbi in merito all’efficacia dell’apparato di sicurezza nazionale. Il coronavirus aveva già causato uno scandalo nelle Forze armate la scorsa primavera, quando un migliaio di marinai a bordo della portaerei Theodore Roosevelt avevano contratto il virus, costringendo uno dei principali asset della Marina militare statunitense a gettare l’ancora a Guam. (Nys)